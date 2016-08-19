国际油市：亚洲石脑油裂解价差脱离两周高位，跌至六日低点

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两周高位滑落，跌至每吨22.88美元的六日低点，但跨月正价差处在大约一周最窄的水平，受近期买盘和到岸东方的西方船货不多的提振。
跨月正价差通常反映出供给超过需求，使得近月价格低于远月。
交易员表示，台塑石化预计以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水8美元的水平，与卖家们敲定2017年的定期合同。
该贴水是之前上一年度定期合约贴水的两倍。
韩国的乐天化学也入市寻求2016年11月至2017年10月的12个月定期供给石脑油，以抓住低价的时机。
乐天化学也以C&F价每吨较日本报价贴水12-13美元的价格，锁定了一些10月上半月船期的石脑油。
这要高于之前该公司8月16日为9月下半月船货支付的每吨贴水15美元。
但交易员表示目前的价格水平仍表示石脑油前景黯淡，尤其是这是来自韩国的第一个10月上半月石脑油的标购价。
通常情况下，起先的几个标购价是最高的，然后递减。
亚洲汽油裂解价差下跌0.23美元至两日低点每桶4.65美元，但仍高于7月均值2.72美元，近期美国和欧洲库存的下降给予市场一定的支撑。
荷兰咨询公司PJK International称，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的独立汽油库存下降9%至99.8万吨。(完)
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(编译 王洋; 审校 李军)
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