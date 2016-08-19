版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第六日，回补空头助力

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第六个交易日上涨，触及7月28日来最高，因交易商在周末前出脱空头头寸。

玉米期货早盘下跌，为另一轮回补空头带动的价格反弹提供机会。

在过去几日连涨中，玉米市场每日都是在平盘下方交投，之后尾盘收高。

美国农业部预计本秋季玉米产量将创纪录高位，继续限制玉米价格的每日升幅。

指标12月玉米期货 结算价升1-3/4美分，报每蒲式耳3.43-3/4美元。玉米期货 本周上涨3.3%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为347,363口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐