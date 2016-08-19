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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.24%，纳斯达克指数微幅下滑0.03%

路透纽约8月19日 - 美国股市周五小幅收低，由公用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数 收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数 微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。

本周，道指小幅下跌0.1%，标准普尔500指数微幅下滑0.01%，纳斯达克指数小幅上涨0.1%。(完)

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