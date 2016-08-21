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债券 | 2016年 8月 22日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债价格下跌，静待下周新债供应和美联储主席叶伦讲话

* 欧洲公债收益率上升，为美国公债带来压力
    * 预计美联储主席叶伦下周将发表鸽派的讲话
    * 下周美国财政部将标售880亿美元附息公债

    路透纽约8月19日 - 美国公债价格周五下跌，交易商获利了结，静待
下周新债供应和至为重要的全球央行行长会议，美国联邦储备理事会(美
联储/FED)主席叶伦将在会议上发表讲话。
    
    分析师预计，叶伦在讲话中会坚持美联储的宽松货币政策立场，因美
国通胀仍低于美联储2%的目标，且美国经济成长面临的全球风险不确定性
犹在。
    
    多位美联储官员本周暗示，如果经济持续改善，美联储准备升息。
    
    “存在许多困惑。投资者在等待叶伦讲话，看看她将会说些什么，”
R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示
。
    
    在8月26日叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议上发言前，美国
财政部将标售总计880美元两年期、五年期和七年期公债。
    
    分析师表示，周五欧洲国家公债价格下跌，也对美国公债价格施加下
行压力，市场成交清淡，且没有美国经济数据公布。
    
    德国10年期公债 收益率升2个基点，报负0.057%，英国10
年期公债 收益率升4个基点，至0.595%。
    
    指标美国10年期公债 价格下跌13/32，收益率报1.582%，
较周四尾盘升5个基点。美国30年期公债 价格跌19/32，收益
率报2.288%，较周四上涨3个基点。
    
    两年期美国公债 收益率上升4.5个基点，报0.750%。该年
期美国公债对交易商的美联储政策观点反应敏感。
    
    美联储周三发布的7月26-27日货币政策会议记录显示，政策制定者希
望维持对升息的各种政策选项。 
    
     美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四稍晚表
示，他不急于升息，但警告称如果低利率时间太长，经济可能过热。 
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计美
联储在12月13-14日政策会议上升息的机率为53%，高于周四尾盘的47%。 
  
        
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                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100          0.75        0.045
    五年期公债      99-206/256   1.1658      0.054
    10年期公债     99-64/256    1.5815      0.046
    30年期公债   　99-48/256    2.2876      0.028(完)
    
　　

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