重温稿-美国债市：公债价格下跌，静待下周新债供应和美联储主席叶伦讲话

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
* 欧洲公债收益率上升，为美国公债带来压力 * 预计美联储主席叶伦下周将发表鸽派的讲话 * 下周美国财政部将标售880亿美元附息公债 路透纽约8月19日 - 美国公债价格周五下跌，交易商获利了结，静待 下周新债供应和至为重要的全球央行行长会议，美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦将在会议上发表讲话。 分析师预计，叶伦在讲话中会坚持美联储的宽松货币政策立场，因美 国通胀仍低于美联储2%的目标，且美国经济成长面临的全球风险不确定性 犹在。 多位美联储官员本周暗示，如果经济持续改善，美联储准备升息。 “存在许多困惑。投资者在等待叶伦讲话，看看她将会说些什么，” R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示 。 在8月26日叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议上发言前，美国 财政部将标售总计880美元两年期、五年期和七年期公债。 分析师表示，周五欧洲国家公债价格下跌，也对美国公债价格施加下 行压力，市场成交清淡，且没有美国经济数据公布。 德国10年期公债 收益率升2个基点，报负0.057%，英国10 年期公债 收益率升4个基点，至0.595%。 指标美国10年期公债 价格下跌13/32，收益率报1.582%， 较周四尾盘升5个基点。美国30年期公债 价格跌19/32，收益 率报2.288%，较周四上涨3个基点。 两年期美国公债 收益率上升4.5个基点，报0.750%。该年 期美国公债对交易商的美联储政策观点反应敏感。 美联储周三发布的7月26-27日货币政策会议记录显示，政策制定者希 望维持对升息的各种政策选项。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四稍晚表 示，他不急于升息，但警告称如果低利率时间太长，经济可能过热。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计美 联储在12月13-14日政策会议上升息的机率为53%，高于周四尾盘的47%。 ------------------------------------------------ 价格 收益率% 变动 两年期公债 100 0.75 0.045 五年期公债 99-206/256 1.1658 0.054 10年期公债 99-64/256 1.5815 0.046 30年期公债 99-48/256 2.2876 0.028(完)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。