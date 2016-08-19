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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 05:34 BJT

加拿大股市：收低且周线下跌，关注下周银行业绩和美联储主席叶伦讲话

路透多伦多8月19日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，连续第三日变
动不大，投资者等待下周银行业绩和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主
席叶伦的讲话。    
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合股指 下跌8.22点，或0.06%，报1
4,687.46点。该股指本周周线下跌0.4%，成交清淡，近期回落的势态失去
动能，投资者前瞻未来。
    
    加拿大主要银行将在下周开始公布第三季业绩。
       
    银行股周五上涨0.5%，能源股下跌0.4%，因美国原油录得3月来最大
周度升幅，但分析师认为基本面不支持油价的涨势。
    
    黄金价格下挫逾1%，拖累金矿股的表现。材料股跌1.5%。(完)

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