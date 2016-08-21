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亚洲 | 2016年 8月 21日 星期日 09:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.86    -0.14    -0.14   2650513
    京东                25.91    +0.51    +2.01  20568715
    新浪              71.15    -0.12    -0.17    992982
    搜狐              38.73    +0.01    +0.03    105578
    网易             209.74    +2.12    +1.02   1332822
    百度             177.53    +2.13    +1.21   2906705
    
    台湾
    台湾积体电路       28.64    -0.52    -1.78   1727687
    联电                1.87    -0.02    -1.06    119544
    日月光              5.98    -0.03    -0.50    336018
    矽品精密           7.57    -0.06    -0.79    120133
    和信超媒体         2.63    +0.09    +3.54      9040
    友达                3.98    +0.09    +2.31    162006
    中华电信           36.01    -0.36    -0.99     39593
    台湾国际航电      54.38    -0.44    -0.80    868791
    
    香港
    中国移动           63.33    -0.39    -0.61    143555
    中国联通           12.00    +0.32    +2.74    211952
    中国电信           53.87    +0.98    +1.85      7559
    中芯国际            5.15    +0.13    +2.59     15336
    电讯盈科         6.38    -0.17    -2.60       785
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 于春红)

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