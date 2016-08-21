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亚洲 | 2016年 8月 21日 星期日 09:45 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元反弹，此前旧金山联储总裁加入支持短期内升息的阵营

(新增文末表格)
    * 旧金山联储总裁威廉姆斯称9月升息合理
    * 美元反弹，但势将录得逾1%的周线跌幅
    * 周末前交易商对美元空头头寸获利了结

    路透纽约8月19日 - 美元兑欧元和瑞郎周五从近八周低点反弹，此前一美国联邦储备理
事会(美联储/FED)官员加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营。
    
    旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四称，如果美联储等得太久才升息，可能给经济带
来高昂代价，他认为9月升息也应该有可能。
    
    威廉姆斯的讲话与纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特近日发表的被视为
鹰派的言论同出一辙。此前威廉姆斯在本周刊出的撰文中呼吁美联储调整长期目标，燃点对
美联储今年不会加息的臆测。    
    
    “威廉姆斯周四的讲话扭转人们对他本周稍早的言论的解读，”美银美林外汇策略师Ia
n Gordon说，“他的讲话增加了美联储加息的可能性。”
    
    尽管美元兑一篮子六种货币 尾盘上涨0.37%，至94.508，但势将录得1.3%的周线
跌幅，因之前对美联储今年是否升息存疑。这将是美元指数连续第二周下跌。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周五走势暗示，交易商预计美联储今年
加息机率为53.5%。投资者也静待下周怀俄明州杰克森霍尔美联储年会。
    
    分析师也表示，交易商可能对美元空头押注获利了结，因在周末前对作空美元感到不安
。
    
    “美元在本周前半部份已跌了很多，人们之前作空了美元，现在他们买回美元，”BMO 
Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。
    
    欧元兑美元 纽约尾盘下跌0.3%，报1.1319美元，低于周四触及的近八周高位1.13
65美元。美元兑瑞郎 升0.6%，报0.9599瑞郎，周四触及低位0.9532。
    
    美元兑日圆 尾盘上涨0.36%，报100.22日圆，但势将连续第四周下跌。       
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1325   1.1352   -0.24   +4.28   1.0860
    美元/日圆            100.20    99.87   +0.33  -16.71   120.30
    欧元/日圆         113.47   113.38   +0.08  -13.03   130.47
    美元/瑞郎            0.9609   0.9538   +0.74   -4.08   1.0018
    英镑/美元            1.3074   1.3166   -0.70  -11.29   1.4738
    美元/加元            1.2870   1.2780   +0.70   -7.00   1.3839
    美元/离岸人民币       6.6554   6.6311   +0.37   +1.33   6.5680
    澳元/美元            0.7624   0.7685   -0.79   +4.80   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0868   1.0835   +0.30   -0.17   1.0886
    欧元/英镑         0.8660   0.8618   +0.49  +17.55   0.7367
    新西兰元/美元        0.7277   0.7290   -0.18   +6.62   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2146   8.1456   +0.85   -7.07   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3103   9.2549   +0.60   -3.03   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.3848   8.3445   +0.48   -0.73   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4972   9.4744   +0.24   +3.56   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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