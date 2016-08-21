更新版 1-《全球汇市》美元反弹，此前旧金山联储总裁加入支持短期内升息的阵营

(新增文末表格) * 旧金山联储总裁威廉姆斯称9月升息合理 * 美元反弹，但势将录得逾1%的周线跌幅 * 周末前交易商对美元空头头寸获利了结 路透纽约8月19日 - 美元兑欧元和瑞郎周五从近八周低点反弹，此前一美国联邦储备理 事会(美联储/FED)官员加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四称，如果美联储等得太久才升息，可能给经济带 来高昂代价，他认为9月升息也应该有可能。 威廉姆斯的讲话与纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特近日发表的被视为 鹰派的言论同出一辙。此前威廉姆斯在本周刊出的撰文中呼吁美联储调整长期目标，燃点对 美联储今年不会加息的臆测。 “威廉姆斯周四的讲话扭转人们对他本周稍早的言论的解读，”美银美林外汇策略师Ia n Gordon说，“他的讲话增加了美联储加息的可能性。” 尽管美元兑一篮子六种货币 尾盘上涨0.37%，至94.508，但势将录得1.3%的周线 跌幅，因之前对美联储今年是否升息存疑。这将是美元指数连续第二周下跌。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周五走势暗示，交易商预计美联储今年 加息机率为53.5%。投资者也静待下周怀俄明州杰克森霍尔美联储年会。 分析师也表示，交易商可能对美元空头押注获利了结，因在周末前对作空美元感到不安 。 “美元在本周前半部份已跌了很多，人们之前作空了美元，现在他们买回美元，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。 欧元兑美元 纽约尾盘下跌0.3%，报1.1319美元，低于周四触及的近八周高位1.13 65美元。美元兑瑞郎 升0.6%，报0.9599瑞郎，周四触及低位0.9532。 美元兑日圆 尾盘上涨0.36%，报100.22日圆，但势将连续第四周下跌。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1325 1.1352 -0.24 +4.28 1.0860 美元/日圆 100.20 99.87 +0.33 -16.71 120.30 欧元/日圆 113.47 113.38 +0.08 -13.03 130.47 美元/瑞郎 0.9609 0.9538 +0.74 -4.08 1.0018 英镑/美元 1.3074 1.3166 -0.70 -11.29 1.4738 美元/加元 1.2870 1.2780 +0.70 -7.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.6554 6.6311 +0.37 +1.33 6.5680 澳元/美元 0.7624 0.7685 -0.79 +4.80 0.7275 欧元/瑞郎 1.0868 1.0835 +0.30 -0.17 1.0886 欧元/英镑 0.8660 0.8618 +0.49 +17.55 0.7367 新西兰元/美元 0.7277 0.7290 -0.18 +6.62 0.6825 美元/挪威克朗 8.2146 8.1456 +0.85 -7.07 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3103 9.2549 +0.60 -3.03 9.6011 美元/瑞典克朗 8.3848 8.3445 +0.48 -0.73 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4972 9.4744 +0.24 +3.56 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)