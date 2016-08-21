全球汇市：美元净多仓连三周下滑，英镑净空仓创纪录高位--CFTC/路透

路透纽约8月19日 - 汇市投机客连续第三周减持对美元的多头押注，使得净多仓缩减至 五周来最低，因投资者怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会升息。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至8月16日止当周 ，美元净多仓降至98.1亿美元，此前一周为114.1亿美元。 数据显示，本周英镑净空仓升至94,238口，为纪录高位。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 88,273 86,719 空头仓位 32,267 37,888 净仓位 56,006 48,831 欧元(125,000欧元为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 103,060 100,442 空头仓位 195,568 198,841 净仓位 -92,508 -98,399 英镑(62,500英镑为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 35,890 35,523 空头仓位 130,128 125,605 净仓位 -94,238 -90,082 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 19,996 20,426 空头仓位 21,541 20,319 净仓位 -1,545 107 加元(100,000加元为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 46,118 43,647 空头仓位 33,645 28,281 净仓位 12,473 15,366 澳元(100,000澳元为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 68,945 59,586 空头仓位 27,832 24,702 净仓位 41,113 34,884 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月16日当周 前一周 多头仓位 28,980 28,314 空头仓位 29,675 28,927 净仓位 -695 -613 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)