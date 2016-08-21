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亚洲 | 2016年 8月 21日 星期日 13:03 BJT

全球汇市：美元净多仓连三周下滑，英镑净空仓创纪录高位--CFTC/路透

路透纽约8月19日 - 汇市投机客连续第三周减持对美元的多头押注，使得净多仓缩减至
五周来最低，因投资者怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会升息。
   
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至8月16日止当周
，美元净多仓降至98.1亿美元，此前一周为114.1亿美元。     
    
    数据显示，本周英镑净空仓升至94,238口，为纪录高位。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
           8月16日当周      前一周
 多头仓位  88,273           86,719
 空头仓位  32,267           37,888
 净仓位    56,006           48,831
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           8月16日当周      前一周
 多头仓位   103,060         100,442
 空头仓位   195,568         198,841
 净仓位    -92,508          -98,399
                    
    英镑(62,500英镑为1口)
           8月16日当周       前一周
 多头仓位  35,890            35,523
 空头仓位  130,128           125,605
 净仓位    -94,238           -90,082
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           8月16日当周       前一周
 多头仓位  19,996            20,426
 空头仓位  21,541            20,319
 净仓位    -1,545            107
    
    加元(100,000加元为1口)
            8月16日当周       前一周
 多头仓位   46,118            43,647
 空头仓位   33,645            28,281
 净仓位     12,473            15,366
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           8月16日当周       前一周
 多头仓位  68,945            59,586
 空头仓位  27,832            24,702
 净仓位    41,113            34,884
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           8月16日当周       前一周
 多头仓位  28,980            28,314
 空头仓位  29,675            28,927
 净仓位    -695              -613
    (完)
    
              
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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