金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

路透8月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币8月19日(周五)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.66%，报910.34点。 中国股市：沪综指小幅收升，一带一路概念股表现活跃 中国汇市：购汇需求不减人民币收跌近两百点，但短期难破区间 [CNY/CN ] 香港股市：收低但周线连三涨，投资者观望杰克森霍尔会议 ============================================================================ 巴西股市：拉美股市下跌，在美联储决策者和会议记录释出混乱不一的讯息后，对美国 升息的讨论升温。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.11%，报59,098.921点。[nL1N1B 01KI] 巴西汇市：雷亚尔兑美元 走强，在雷亚尔连六日下跌后，巴西央行出手干 预。雷亚尔兑美元收报3.2065/71，上日收报3.2317/33。 ============================================================================ 南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.41%，报45,877.01点；大盘综合指数<. JALSH>收盘下跌0.41%，报52,771.95点。 南非汇市：兰特兑美元下跌，此前美联储官员发表鹰派言论 ========================================================================= 印度股市：下跌，在美联储官员谈话后，全球信心低迷，不过印度国家银行(SBI)等一 些个股上涨支持大盘。BSE指数 收盘下跌0.17%，报28,077点；NSE指数 收盘 下跌0.07%，报8,666.9点。 印度汇市：卢比兑美元 收报67.055/67.065，上日收报66.81/66.82。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.96%，报965.68点；MSCI明晟俄罗斯指数< .MIRU00000PUS>收盘下跌0.94%，报502.45点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.39%，报63.9；卢布兑欧元EURRUBTN=M CX贬值0.09%，报72.38。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)