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货币新闻 | 2016年 8月 21日 星期日 15:29 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月16日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年8月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(670,757口)
    229,734   72,814   82,008  310,247  433,372  621,989  588,194   48,768  82,563
    
    较8月9日变动(未平仓合约：减少3,347口)
    
    -14,500   -1,373    2,100    7,579     -830   -4,821     -103    1,474  -3,244
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.2     10.9     12.2     46.3     64.6     92.7     87.7      7.3    12.3
    
    各类交易商数量(总计为626家)
        194      128      158      167      245      438      473
    (完)                   

  
 (整理 戴素萍 审校　于春红)

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