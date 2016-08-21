欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济指标公布。 8月23日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.46 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 48.8 48.6 服务业PMI 50.5 50.5 综合PMI 50.5 50.1 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 53.5 53.8 服务业PMI 54.3 54.4 综合PMI 54.8 55.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 52.0 52.0 服务业PMI 52.8 52.9 综合PMI 53.2 53.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负9 负4 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负7.6 负7.9 8月24日(三) 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整GDP(较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月 -- 40.103 8月25日(四) 0645 法国企业景气指数 8月 103 103 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -2.2% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.5 108.3 现况指数 114.9 114.7 预期指数 102.5 102.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 负14 8月25-30日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 持平 +0.5% (较上年同期) -3.9% -4.6% 8月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.9 10.0 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +4.9% +5.0% 针对家庭放款 -- +1.7% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.8% 8月26-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.7% 8月29日当周 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 -- 103.1 0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 111.3 ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍