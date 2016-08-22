《中国报摘》--中国证券报8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国沪深两市共有1,063家A股上市公司发布2016年半年报。这些公司上半年实现归属公司股东净利润合计同比增长14.36%。其中，686家公司净利润同比增长，占比例约65%。
* 其他:
--分析文章指出，尽管年内CPI难见显着的上行压力，美联储加息的步伐也逐渐慢于预期，但一直在多政策目标间权衡的央行面临的困境并未缓解。业内人士表示，稳定经济增长要求保持较宽松的货币环境。目前流动性充裕，同时货币政策不得不给予资产价格、金融风险等更多的关注。
--万科 公布的半年报显示，上半年公司实现销售收入1,900.9亿元，同比增长69.9%；实现营业收入748亿元，增长48.8%。由于股权事件至今尚未妥善解决，万科的正常运营受到影响。
--全国股转系统公司日前下发通知，督促主办券商自查新三板资金占用、金融企业挂牌融资、违规及不规范事件、投资者适当管理等事项。分析人士认为，“回头看”正成为新三板市场证券监管的新特征。对于违规及不规范事件全面加强监管、排查风险隐患是新三板监管的新思路，依法、全面、从严将贯穿其中。
--一汽夏利 发布公告称，拟向控股股东中国第一汽车股份有限公司出售持有的天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权，预计获得约25亿元的资金并增加当期损益。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583