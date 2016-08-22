《中国报摘》--中国证券报8月22日

* 头版头条:

--中国沪深两市共有1,063家A股上市公司发布2016年半年报。这些公司上半年实现归属公司股东净利润合计同比增长14.36%。其中，686家公司净利润同比增长，占比例约65%。

* 其他:

--分析文章指出，尽管年内CPI难见显着的上行压力，美联储加息的步伐也逐渐慢于预期，但一直在多政策目标间权衡的央行面临的困境并未缓解。业内人士表示，稳定经济增长要求保持较宽松的货币环境。目前流动性充裕，同时货币政策不得不给予资产价格、金融风险等更多的关注。

--万科 公布的半年报显示，上半年公司实现销售收入1,900.9亿元，同比增长69.9%；实现营业收入748亿元，增长48.8%。由于股权事件至今尚未妥善解决，万科的正常运营受到影响。

--全国股转系统公司日前下发通知，督促主办券商自查新三板资金占用、金融企业挂牌融资、违规及不规范事件、投资者适当管理等事项。分析人士认为，“回头看”正成为新三板市场证券监管的新特征。对于违规及不规范事件全面加强监管、排查风险隐患是新三板监管的新思路，依法、全面、从严将贯穿其中。