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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

路透8月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.752
8港元 )
    
    美国股市上周五（19日）小幅收低，道琼工业指数 收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点，由公
用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              125.690     -0.66       21191       9.744       -0.57
 中国铝业                            9.110       -0.22       7245        2.825       -0.52
 中国移动                            63.330      -0.61       143555      98.197      -0.51
 中国人寿                            12.100      -1.22       71570       18.762      -0.10
 中石油                              68.670      -1.11       18817       5.324       0.07
 中石化                              72.430      -0.96       19703       5.615       -0.08
 汇丰控股                            35.610      -0.70       1236653     55.215      0.57
 中电信                              53.870      1.85        7559        4.176       0.15
 中国联通                            12.000      2.74        211952      9.303       -0.61
 兖州煤业                            5.690       -5.01       7801        4.411       0.49
 华能国际                            25.260      -0.67       9340        4.896       0.12
 南方航空                            33.240      -3.65       3710        5.154       -0.12
 东方航空                            29.130      0.55        2873        4.517       3.36
 中芯国际                            5.150       2.59        15336       0.799       1.08
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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