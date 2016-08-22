《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.752 8港元 ) 美国股市上周五（19日）小幅收低，道琼工业指数 收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点，由公 用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.690 -0.66 21191 9.744 -0.57 中国铝业 9.110 -0.22 7245 2.825 -0.52 中国移动 63.330 -0.61 143555 98.197 -0.51 中国人寿 12.100 -1.22 71570 18.762 -0.10 中石油 68.670 -1.11 18817 5.324 0.07 中石化 72.430 -0.96 19703 5.615 -0.08 汇丰控股 35.610 -0.70 1236653 55.215 0.57 中电信 53.870 1.85 7559 4.176 0.15 中国联通 12.000 2.74 211952 9.303 -0.61 兖州煤业 5.690 -5.01 7801 4.411 0.49 华能国际 25.260 -0.67 9340 4.896 0.12 南方航空 33.240 -3.65 3710 5.154 -0.12 东方航空 29.130 0.55 2873 4.517 3.36 中芯国际 5.150 2.59 15336 0.799 1.08 （完） (整理 梁慧仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583