《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

路透8月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.752 8港元 ) 美国股市上周五（19日）小幅收低，道琼工业指数 收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点，由公 用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.690 -0.66 21191 9.744 -0.57 中国铝业 9.110 -0.22 7245 2.825 -0.52 中国移动 63.330 -0.61 143555 98.197 -0.51 中国人寿 12.100 -1.22 71570 18.762 -0.10 中石油 68.670 -1.11 18817 5.324 0.07 中石化 72.430 -0.96 19703 5.615 -0.08 汇丰控股 35.610 -0.70 1236653 55.215 0.57 中电信 53.870 1.85 7559 4.176 0.15 中国联通 12.000 2.74 211952 9.303 -0.61 兖州煤业 5.690 -5.01 7801 4.411 0.49 华能国际 25.260 -0.67 9340 4.896 0.12 南方航空 33.240 -3.65 3710 5.154 -0.12 东方航空 29.130 0.55 2873 4.517 3.36 中芯国际 5.150 2.59 15336 0.799 1.08 （完） (整理 梁慧仪)