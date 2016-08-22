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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报8月22日

**头版头条**

--新地 筲箕湾楼盘＂形荟＂昨天开售，首轮143伙即日沽清，大手成交比例达55%，最大手买家连购5伙，以折实价计逾3,700万港元，最快本周初加推。

**其他**

--中港管理资产逾千亿元的基金公司景顺长城及前海开源预计，＂深港通＂可引保险资金及社保基金投入港股，有利港股。但两基金均部署香港具质素的大价蓝筹股，而非新加入港股通的中小型股票。

--内地手机修图软件＂美图秀秀＂，其开发商美图公司，上周五（19日）已向联交所递交上市申请文件，计划下季上市，集资金额介乎5亿美元至10亿美元，较早前所传集资7亿美元为高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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