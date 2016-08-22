《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--行政院为激励民间投资，决祭租金奖励，针对有意投资五大创新产业厂商，前二年予免租金，预计三年内提供逾200公顷土地采取〞只租不售〞政策，扫除土地高涨取得不易投资障碍，同时机器设备折旧率年限一律减半，鼓励民间投资。
--产险业者指出，最近有多家金融机构询问资安险，但至目前为止，银行投保资安险（资讯系统不法行为险）仍是挂蛋，且即使金融机构想买，目前台湾也没有适合的险种，必须向国外投保。
*经济日报：
--兆丰金 旗下银行遭罚天价，引起行政院高度关切，行政院长林全指示成立跨部会专案小组。金管会昨晚紧急研商，专案小组将在今日召开第一次会议。
--专业市调机构IHS公布，8月下旬主流32寸电视面板均价大涨17%，改写单月最高涨幅，主因大陆面板厂京东方 强力涨价；友达 及群创 力推的40/43寸面板，同步创下11%的单月最高涨幅。
--金管会管理费差损，国寿、富邦与南山人寿陆续停售佣金较高的期缴型的保单，寿险公会自律规范预计8月底定案并送金管会，业者预估，业务员的首年佣金恐怕会被减半。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583