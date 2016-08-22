《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月22日

*工商时报：

--行政院为激励民间投资，决祭租金奖励，针对有意投资五大创新产业厂商，前二年予免租金，预计三年内提供逾200公顷土地采取〞只租不售〞政策，扫除土地高涨取得不易投资障碍，同时机器设备折旧率年限一律减半，鼓励民间投资。

--产险业者指出，最近有多家金融机构询问资安险，但至目前为止，银行投保资安险（资讯系统不法行为险）仍是挂蛋，且即使金融机构想买，目前台湾也没有适合的险种，必须向国外投保。

*经济日报：

--兆丰金 旗下银行遭罚天价，引起行政院高度关切，行政院长林全指示成立跨部会专案小组。金管会昨晚紧急研商，专案小组将在今日召开第一次会议。

--专业市调机构IHS公布，8月下旬主流32寸电视面板均价大涨17%，改写单月最高涨幅，主因大陆面板厂京东方 强力涨价；友达 及群创 力推的40/43寸面板，同步创下11%的单月最高涨幅。

--金管会管理费差损，国寿、富邦与南山人寿陆续停售佣金较高的期缴型的保单，寿险公会自律规范预计8月底定案并送金管会，业者预估，业务员的首年佣金恐怕会被减半。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。