《香港报摘》--信报8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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**头版头条**
--新地 位于筲箕湾的楼盘＂形荟＂昨首日开卖143伙即告沽清，连同由宏安地产 牵头 发展的马鞍山＂荟朗＂上周四也在一天便卖光首批260个单位，市场四天内出现两个＂红盘＂，为近期罕见。业界预期本月整体一手交投可达2,800宗，势创2013年4月一手新例实施后新高。
**其他**
--汇丰控股 以珠三角战略为重点，力拓内地业务。汇丰银行大中华区行政总裁黄碧娟表示，上半年该行珠三角的零售银行与财富管理业务新客户按年飙升66%，工商金融业务新客户亦按年增加35%。去年至今广东省员工增加数百名，预期未来12至18个月增聘的人手会高于上述数目。
--当代置业 执行董事兼总裁张鹏表示，截至6月底，该公司持有478.5万方米土储，只足够两、三年开发所需，有需要增加土储。全年买地预算49亿元人民币，上半年已动用22亿元添置六幅土地，下半年希望增添六至八幅。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583