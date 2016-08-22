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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 08:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元填补盘初跳空缺口，汇价处在8月波动区间中段

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* 跳空低开，随后跳空缺口被填补，周末与英镑有关的消息不多

* 中性态势确立

* 汇价处在8月区间1.2870/1.3370中段

* IMM数据显示英镑净空仓达9.4万口，创纪录高位

* 利空消息一直出现，才会导致持续下行压力

* 图表：reut.rs/2bupe6h

(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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