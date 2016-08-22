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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 09:36 BJT

台湾个股：兆丰金控纽约分支因违规被纽约监管当局罚款1.8亿美元

在这家专门协助设立境外公司的律师事务所泄漏超过1,150万份文件后，全球各国政府已开始对权贵人士可能的不当财务行为展开调查。

Mossack Fonseca已表示其操作均合法。

兆丰银行已在与纽约监管机构的和解案中同意聘请一名顾问与监督者，藉此加强纽约分行的反洗钱合规举措。

监管机关表示，NYDFS调查发现，兆丰银行纽约与巴拿马分行之间有一些可疑的交易。

兆丰金在声明中表示，这项罚款将影响兆丰国际商业银行今年的获利，不过仍在可管理的水平。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰)

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