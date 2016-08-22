《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

--平安保险 第二季度盈利增长18%，与一众内险股盈利急挫表现迥异。集团总经理任汇川表示，预期平保全年仍可录得正面增长，并预期现时投资的互联网相关企业，未来数年或可继续提供盈利。他并表示，陆金所今年下半年将启动上市计划。