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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 08:43 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

**明报**

--平安保险 第二季度盈利增长18%，与一众内险股盈利急挫表现迥异。集团总经理任汇川表示，预期平保全年仍可录得正面增长，并预期现时投资的互联网相关企业，未来数年或可继续提供盈利。他并表示，陆金所今年下半年将启动上市计划。

**星岛日报**

--星展香港董事总经理兼企业及机构银行总监张建生表示，尽管今年以来本港贷款市场放缓，但东南亚贷款需求仍然活跃，该行这类业务续录得单位数增长，相信未来增速将会加快，冀未来三至五其东南亚贷款比重能提升至最少10%。

**苹果日报**

--百达资产管理亚太区（日本除外）董事总经理及区域主管曹绮琪指，基金互认长远仍然吸引，正申请成立首只香港注册基金，预备北上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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