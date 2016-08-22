国际油市：油价回落，分析师称8月涨势过度

分析师对近期的油价涨势怀有疑虑，表示绝大部分是因为空头回补，及对各产油国9月即将展开如何抑制供应过剩会谈的预期。

他们表示，在近期内市场基本面并无收紧的情况下，油价可能很快再度面临下行压力。

“持仓报告似乎证明了我们的观点，也就是油价的最新反弹更多是技术面与持仓所致，而非基本面。事实上，过去几个月基本没有新买家现身，”摩根士丹利表示。

至于即将到来的产油国会谈，摩根士丹利认为非常不可能达成切实协议，而且要达成切实协议，充满阻力与挑战。(完)

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