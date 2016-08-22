《全球汇市》美元延续反弹，此前美联储官员言论为升息预测更添支持

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1290 1.1325 -0.31 +3.96 1.0860
美元/日圆 100.66 100.20 +0.46 -16.33 120.30
欧元/日圆 113.65 113.47 +0.16 -12.89 130.47
美元/瑞郎 0.9624 0.9609 +0.16 -3.93 1.0018
英镑/美元 1.3051 1.3074 -0.18 -11.45 1.4738
美元/加元 1.2900 1.2870 +0.23 -6.79 1.3839
美元/离岸人民币 6.6639 6.6554 +0.13 +1.46 6.5680
澳元/美元 0.7596 0.7624 -0.37 +4.41 0.7275
新西兰元/美元 0.7232 0.7277 -0.62 +5.96 0.6825
澳元/日圆 76.460 76.380 +0.10 -12.74 87.620
新西兰元/日圆 72.810 72.800 +0.01 -11.19 81.980
英镑/日圆 131.40 130.96 +0.34 -25.85 177.22
澳元/新西兰元 1.0498 1.0480 +0.17 -1.56 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583