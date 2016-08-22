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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 09:06 BJT

《全球汇市》美元延续反弹，此前美联储官员言论为升息预测更添支持

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1290 1.1325 -0.31 +3.96 1.0860

美元/日圆 100.66 100.20 +0.46 -16.33 120.30

欧元/日圆 113.65 113.47 +0.16 -12.89 130.47

美元/瑞郎 0.9624 0.9609 +0.16 -3.93 1.0018

英镑/美元 1.3051 1.3074 -0.18 -11.45 1.4738

美元/加元 1.2900 1.2870 +0.23 -6.79 1.3839

美元/离岸人民币 6.6639 6.6554 +0.13 +1.46 6.5680

澳元/美元 0.7596 0.7624 -0.37 +4.41 0.7275

新西兰元/美元 0.7232 0.7277 -0.62 +5.96 0.6825

澳元/日圆 76.460 76.380 +0.10 -12.74 87.620

新西兰元/日圆 72.810 72.800 +0.01 -11.19 81.980

英镑/日圆 131.40 130.96 +0.34 -25.85 177.22

澳元/新西兰元 1.0498 1.0480 +0.17 -1.56 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/许娜/张荻/王颖；审校 李婷仪/戴素萍/王丽鑫)

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