版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 09:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月22日

新股发行
  -------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      8/24    深　　江阴银行  002807     20,944.55    4.64     10.17　　光大证券　8/26
      8/24    沪　　正平股份  732843　　　9,970       5.03     22.97    申万宏源  8/26
     *8/30    沪　　常熟银行  780128　　222,27.2797    --        --     中信建投  9/1  
     *8/30    沪　　三角轮胎  780163　　　20,000       --        --     安信证券  9/1           
   
     *8/30    深　　亚泰国际  002811　　   4,500       --        --     国泰君安  9/1           
   
      9/6     深　　农尚环境　300536　  2,327.6836    9.06     18.12    红塔证券  9/8
      9/8     沪　　无锡银行　730908　　18,481.1482   4.47      9.91    中信建投  9/12
 　　-----------------------------------------------------------------------------------
    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　　5,528　　　 --         --      中德证券　--    
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
    -----------------------------------------------------------------------------------

   新股上市:
   -----------------------------------------------------------------------------------
   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
    8/22    沪　　安 德 利  2,000      11.71      22.99    华林证券
   *8/23    深　　深冷股份  2,000      16.67      22.98    中信证券
   *8/23    深    红墙股份  2,000      22.46      22.69    国都证券
     --     沪　　花王股份 　3,335      11.66      22.97    中泰证券
     --     深　　同益股份 　1,400　　　15.85　    22.98    广发证券
     --     沪　  宏盛股份 　2,500　　　 8.47      22.98    安信证券　
     --     深　　山东赫达 　2,398       9.91      22.98    招商证券　
     --     深　　广信材料  2,500       9.19      22.98    江海证券
     --     深　　横河模具  2,375　　　 6.12      22.96    安信证券
     --     沪　　安图生物 　4,200　　  14.58      22.99    招商证券　
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐