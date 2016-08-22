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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 09:02 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月22日-8月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月22日(一)

暂无重要经济事件。

8月23日(二)

--中国发改委“十三五”规划重大工程项目实施有关情况发布会(0100)。

8月24日(三)

雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。

西安--亚布力高峰会(至26日)。

8月25日(四)

暂无重要经济事件。

8月26日(五)

杰克逊霍尔--美联储主席叶伦将就“美联储的货币政策工具”发表演说(1400)。

8月27日(六)

中国长沙--2016中国500强企业高峰论坛将在湖南长沙召开，至28日。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”。

8月29日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校　戴素萍)

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