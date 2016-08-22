港报社评：培训英雄请先提供用武之地--信报8月22日

里约奥运在闭幕前继续令人血脉贲张，香港队一众健儿虽然在今届奖牌榜没有任何收获，但他们的表现仍值得赞赏和肯定。例如女子高尔夫球赛，港将陈芷澄总成绩排名第37，达到赛前40名之内完成的目标；虽然未能如中国选手冯珊珊，为国家队取得历来首面奥运高球奖牌，但身为一位业余球手，22岁的陈芷澄能够与世界各地的职业球手一较高下，算是不负所托了。至于＂牛下女车神＂李慧诗，动人心魄的起伏跌宕更加不在话下，炒车受伤再奋战至最后一秒，让粉丝们领略到何谓＂有种胜利叫做虽败犹荣＂，两手空空的李慧诗仍然是香港人无比骄傲的英雄。

正际体育狂热，两位政府高官昨日不约而同发表网志，围绕的都是运动话题。财政司司长曾俊华表示，深明运动是和青年人沟通最直接、最有效的途径，能够和小伙子们一同付出汗水、经历成败，相比起正经地讲做人道理更易于得到年轻人的信任，＂体育比赛能够发挥的团结社会功效，在奥运会上已经表露无遗，毋须多讲了。＂倘若再看看中国女排勇夺金牌在华人社会所掀起的热潮，更足可印证曾司长文中的＂毋须多讲了＂。

至于发展局局长陈茂波在网志述说的是单车径，局方计划串连新界单车路段，形成贯通新界东西，全长82公里的单车径，其中上水至马鞍山段已于2014年开放，屯门至元朗段工程将于今年年底完成，元朗至上水段的工程预期于2020年竣工。各段单车径之中，以荃湾至屯门主干线工程最具挑战性，发展局正聘请顾问公司在今年稍后先行开展屯门至扫管笏一段单车径的详细设计工作，期望得出一个既符合成本效益，又能获公众接受的方案。此外，土木工程署计划在南大屿山的梅窝及芝麻湾，扩展越野单车径网络，预计明年底完工。

陈茂波指出，贯通单车径或许可为香港激发出更多像洪松荫、黄金宝和李慧诗等等出色运动员。他又鼓励市民向运动员学习，继续以坚毅和勇气在各自岗位上为香港拚搏。

贯通单车径当然值得期待，不过我们不得不提醒大家，单车径的主要作用是休闲式舒展筋骨，千万不要卤莽地高速骑行，以免造成不必要的危险；培养洪松荫、黄金宝和李慧诗等等出色运动员应该透过正规的训练场所。须知道，单车意外伤亡率不容忽视，狭窄的单车径并非竞逐驰骋的用武之地。

警方数据显示，今年首六个月，共有983宗涉及单车的交通意外，导致过千人受伤，六人死亡。而单车的意外之中，于单车径上发生的有429宗，较在马路上发生的374宗还要多。有监于此，警方于本月10日至16日进行一项全港单车安全执法行动，透过严厉执法提醒市民骑单车注意安全，行动期间发出超过一千张传票。

培训体坛健将需要的是适合场所，所以在贯通单车径之外，更加值得期待的是启德体育城。民政事务局体育专员杨德强不久前透露，公众谘询收回的问卷约九成支持尽快兴建体育城，正研究将室内场馆规模扩大，建议座位由原本6,000-7,000个，增加至最多一万个。杨德强表示，前年的估算成本是250亿元，相信启德体育城即使增加座位，建设费也不会上涨至300亿元，相关项目今年底提交立法会民政事务委员会审议。

占地28公顷的启德体育城除了杨德强所讲的室内场馆之外，还包括设有五万个观众席的主场馆，以及游泳池、篮球场、排球场、手球场及体操训练场等等，预计最快于2020-2021年建成。问题是，在目前行政立法关系如斯恶劣的政治环境中，立法会审议是否能够顺利通过？下月立法会选举，以及明年特首选举，会不会带来什么变数？

无论如何，培训英雄请先提供用武之地，希望特区政府不要在启德体育城一事之上再次弄得尾大不掉，怨声载道。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘