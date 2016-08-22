港报社评：中国夺量子＂首金＂，香港可参与大科学--明报8月22日

＂创科博览2016＂下月将在本港举行，届时内地顶尖科学家、国产919民航客机、蛟龙深潜器等上天入地的尖端科研成果，将在香港现身。在这些国际一流成果之外，内地还有一些领先全球的科研成果未能亮相，而中国正蓄力排难，图领跑全球＂大科学＂，香港除了围观，当可跻身其间有所贡献。

在里约奥运会上，中国选手意外失去多个＂首金＂，中国科学家却在人类仍陌生的量子科研领域夺得＂首金＂。全球首颗量子卫星＂墨子号＂，上周发射成功，将实验量子通讯，不仅有利中国构建天地一体化保密通讯体系，更可能引发一系列颠覆性突破成果，造福人类。

提到量子，先得说墨子。墨子不仅以＂兼爱＂、＂非攻＂创立墨家学说，成为春秋战国诸子百家之一，还是个古代发明家，《墨子》之〈经下〉、〈经说下〉篇，各有后世所称＂光学八条＂，他在2000多年前就发现光线沿直线传播，并设计小孔成像实验，奠定了今天光通讯、量子通讯的基础。是以中国首颗量子卫星，就定名＂墨子号＂。

量子乃光量子的简称，其研究和利用被认为是当今物理界顶级课题。在全球量子理论研究领域，奥地利、美国、中国居领先地位。奥地利起步最早，美国投入最多，而中国后发先至。此次中国自主研发量子卫星升空，更实现天地实验设备、量子纠缠源等多方面国际性突破。

在这层意义上，今次＂墨子号＂成功发射，今年底京沪＂量子通讯干线＂铺设成功，意味着中国不但量子理论研究领先世界，且成果已应用于远距离通讯实验。量子通讯技术一旦成功，中国政府、军方和金融部门将率先应用，国家资讯安全和金融安全得以保障，军方信息化战争指挥体系也由之建立。

然而，＂墨子号＂只是中国量子科研的初步成果。按预定规划，中国将陆续发射＂墨子二号＂、＂墨子三号＂，到2025年前后构建起全球首座由中国主导的＂量子星群＂。则未来量子通讯工程应用、量子通讯产业化推进，均可全球领先。展望约15年后，中国定制的＂量子互联网＂，有望取代今天美国主导的＂光纤互联网＂。

然而，量子科技领先，只是中国雄心勃勃加入＂大科技计划＂的一小步。就在量子卫星成功发射后数日，全国政协上周四在北京召开＂双周协商座谈会＂，其核心议题正是＂国际科技合作与大科学计划＂，会议明显有意借量子卫星成功升空的＂东风＂，商议中国如何由全球大科学＂跟跑者＂，变成尖端科技的＂同跑者＂，进一步成为＂领跑者＂。

中国过去30多年的发展，靠廉价劳动力、污染耗能制造业及滥占土地的粗放式发展虽然取得了一定经济成就，奠定了经济实力的基础，但也付出了惨痛的代价。在国际竞争加剧的今天，科技创新之路已成了中国经济转型的必然选择。

中共十八届五中全会定下新的发展理念，决意落实创新驱动发展战略。其后国务院提交《＂十三五＂国家科技创新规划》，对组织实施国际大科学计划和大科学工程作出战略部署，其中包括一批体现国家战略意图的重大科技项目。

所谓＂大科学＂，一般指投入大、多学科交叉的大型基础科学研究项目。所谓大科学计划，主要指以国际合作形式展开、成果由参与者共享的大型科学工程或分布式研究。

大科学计划有助中国创新科技的发展和领先。量子卫星首席科学家潘建伟就在＂双周协商座谈会＂上，结合量子研究领域的实践，提出应借监国际经验，对中国主导的国际大科学计划中某些任务，借助国际优势研究力量帮助完成。

然而中国发展大科学仍存在多方面的问题，包括内地的国际合作大科学计划支持体系尚未建立；现行行政审批体制滞后，先导科研受阻，又常出现斥巨资引进无效或落后技术；内地人事体制不适应统筹人才队伍建设，难以吸纳外籍优才；内地仍缺乏知识产权管理和保护制度，一些合作成果较易以各种形式流失等。

将在港举行的＂创科博览＂，可令香港青年认识国家科技成就，同时给港人有所启示，即中国加入大科学计划所受制约之短，恰是香港制度优势所长，特别是在知识产权保护、国际人才吸纳等方面。香港可以更具雄心而非仅作辅助，大专院校可搭建相应平台，与内地科研机构或科学家合作，吸纳大科学计划项目，走出港式大科学的新路。（完）

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