《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

**上海证券报**

--香港交易所集团行政总裁李小加发表网志指出，深港通和沪港通都属于股票通，相信在不久的将来，这个模式可以延伸到更多资产类别，比如债券通和货币通，为境内外投资者和两地业界带来更多机遇。

--浙商银行 半年报显示，上半年营业收入同比增加51.56%，拨备前利润同比增长55.09%，净利润同比增速达42.37%。

--第一批中央环保督察组对宁夏、内蒙古、河南等八地的督察已全部结束。根据公开信息统计，第一批八个中央环保督察组已向各地转办了至少8,391件环境信访案件，各种责任追究所涉及的人员总数不少于2,790人。而截至目前，内蒙古、江苏、江西和广西四地公布的罚金总额已达11,726万元。

**证券时报**

--作为首家登陆A股的农村商业银行，江阴银行三次投资风险特别公告披露完毕，回归正常发行节奏，即将进行网上路演及申购，预计于9月初在深交所中小板正式挂牌交易。同时该行加快多元化布局，除参股靖江农商行并发起控股多家村镇银行外，还计划筹备设立金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司及投资子公司，深入介入各类金融业态。（完）