《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--香港交易所集团行政总裁李小加发表网志指出，深港通和沪港通都属于股票通，相信在不久的将来，这个模式可以延伸到更多资产类别，比如债券通和货币通，为境内外投资者和两地业界带来更多机遇。
--浙商银行 半年报显示，上半年营业收入同比增加51.56%，拨备前利润同比增长55.09%，净利润同比增速达42.37%。
--第一批中央环保督察组对宁夏、内蒙古、河南等八地的督察已全部结束。根据公开信息统计，第一批八个中央环保督察组已向各地转办了至少8,391件环境信访案件，各种责任追究所涉及的人员总数不少于2,790人。而截至目前，内蒙古、江苏、江西和广西四地公布的罚金总额已达11,726万元。
**证券时报**
--作为首家登陆A股的农村商业银行，江阴银行三次投资风险特别公告披露完毕，回归正常发行节奏，即将进行网上路演及申购，预计于9月初在深交所中小板正式挂牌交易。同时该行加快多元化布局，除参股靖江农商行并发起控股多家村镇银行外，还计划筹备设立金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司及投资子公司，深入介入各类金融业态。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583