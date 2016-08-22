港报财经评论：中资助力，内房估值修复可期--经济日报8月20日

中资助力，内房估值修复可期/ 林瑞芬

恒指昨收报22937点，跌0.4%；国指收报9606点，跌0.5%，大市成交额758亿元。

港股昨日略为回气，恒指23000关前好淡争持激烈，本周5个交易日，日均大市交投至少800亿元，买卖旺，有人上车有人落车，谁接到最后一棒，望望技术位。

技术而言，恒指确认23000突破的话（企稳楼上），续向上摸高约至23800点；相反，掉头而回，20天綫（现近22400点）为支持参考，在楼上整固可接受，若失之，则慎防升浪断，现水平就是接了最后一棒，要重整投资组合，决定止赚或止蚀。

国指方面，明显受制于A股，上证周一突爆一日之后又无力再上，上证昨收报3108点，微升3点，还好仍企在3050短期支持之上。惟欠动力，未能一气呵成，这对国指再冲有阻力。技术上，国指挑战10000大关，看似路近，又似路远，于20天綫兼前阻力密集位近9250支持上呈窄幅上落势头，昨收报9606点。

阿爷开绿灯让＂深港通＂通车，影响不会立竿见影，偷步炒作一轮之后，料个股最终以业绩面决定短綫走势。惟未来港股或有新局面，主要是纳入的中小型股份愈来愈多，在该类股份，一部分或以讲故事背景居多，可以＂升到你唔信＂，炒股不炒市或成为常态！个股如何有故事，思索一下近期股价有所表现的中小型股份，资产出售以及重组或是一路。且看SOHO中国（00410），股价由1月低位近2.6元攀升，至现水平累升近8成，靠的不是基本面强劲，上半年度核心业务就亏损2.53亿元人民币，但因出售的非核心物业变现，并回赠予股东，纵不派中期股息，但派特别股息每股19分人民币，据讲，未来还会继续出售非核心物业，如SOHO天山广场，虹口SOHO及凌空SOHO。所以，持有雄厚地产资产的中小型股份，出售变现有故事可讲。

另一类则要数回归A股市场，A股估值定价高，经历去年股灾后，年内再现机会微，那启示原先过高估值水平虽已下调，仍要一段横行，以时间去消化。港股回流A股，具一定估值溢价空间。本港上市的内房股先筹私有化，然后谋到内地上市的可能性也不小。万达商业（03699）私有化已获通过，起重大示范作用；月内恒盛地产（00845）亦提出私有化。摩根大通近周发表报告指，相信市场正寻找下一家可能私有化的公司，该行认为，中型内房以恒大（03333）和富力（02777）最有机会，因两家公司有明确计划在A股集资，尽管不一定透过私有化其香港业务而集资。此外，摩根大通估计，在小型内房股中，合生创展（00754）、华南城（01668）、中渝置地（01224）及保利置业（00119）均有机会被私有化。私有化要获小股东通过，就要提出至少高于每股帐面资产值的提价，在大多内房股近年呈低估值状况（股价大多时间低于帐面值）时，一旦出现私有化憧憬，亦会令股价爆升突破。向A股市场打主意的，还可以有分拆一招，碧桂园（02007）就话，正考虑把旗下物业管理公司分拆A股上市。

据申万宏源报告指出，受房地产调控影响，自2007年以来在A股上市的开发商仅为少数，故目前中国前20大开发商中共计14家在香港上市，仅剩6家在A股上市。万科H股目前估值相比万科A股折让约35%，A股大中型开发商整体平均估值如下：2016年度PE约15.4倍、PB为2倍、平均股息率1.9%，中小型开发商平均估值为：2016年度PE约29.6倍、PB 2.2倍、平均股息率为1.4%。而在港上市的开发商，无论是已被纳入沪港通的大中型开发商，或是下一步将被纳入深港通的中小型开发商，与A股同业相比，从估值角度而言均存在大幅折让。

内房股而言，今年业绩面不似去年弱，加上，有故事可言，是潜在的有价值发掘对象。且看远洋集团（03377）最新公布，今年上半年度营业额虽按年下降38%至93.3亿元（人民币．下同），纯利按年倒退34%至14.5亿元；但派中期息每股7.9港仙，去年同期派7.5港仙，派息上升启示公司对下半年度销售有信心。事实上，远洋集团上半年毛利率回升至24%，较2015年度下半年度的20.6%提升不少。所以股价未被纯利倒退而大幅震伤，昨日远洋股价只微跌0.5%，收报3.68港元。龙湖地产（00960）上半年度的毛利率亦维持在27.9%，并上调2016年销售目标至750亿元，按年增长约38%。

总括而言，未来个股，炒股不炒市大形势如何发展、如何发掘，还要时间摸索。＂深港通＂影响，强调是渐进式，大妈不可能一日、两日就搬家而来。内房股资产计到数，出售套现，股价跌极有个谱。（完）

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