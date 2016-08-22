港报财经评论：利率评论满天飞，耶伦开口最实际--信报8月22日

利率评论满天飞，耶伦开口最实际/ 习广思

经历近期一番关于加息速度的争论，本周确确实实迎来一轮重要经济数据，更值得留意的是本周五的Jackson Hole年会，对当前一片迷雾的利率前景或有更多启示。楼市升势已见加速，股市又如何呢？在地产股急升了半年后楼市才见急升，相当怪异，反映市场渐渐不相信加息步伐急速的论调。

反映本港二手楼价走势的中原城市领先指数上周五报133.41点，按周升1.62%，升幅为近一年半最大，显示市场盘源渐消化，买家加速追价入市，多区楼价接连破今年顶位。

连前两任联储局主席贝南奇及格林斯平，对未来利率前景预测都可以南辕北辙，更遑论其他联储局官员。联储局内今年并无投票权的亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特早前演讲时表示，不排除联储局于9月加息，还扬言当局会发现最新经济数据足以让理事就加息再认真讨论，强调可想像到今年联储局可能加息两次。高唱9月加息的官员当然不止洛克哈特。

这些「大嘴」们的论据显然与联储局最新议息纪录不符，要衡量联储局的利率政策，最好还是看现任主席说什么。耶伦将参加本周五的Jackson Hole年会，这个备受关注的活动将为耶伦提供一个结实的平台，以管理市场对中短期货币政策的预期。

有分析估计，到时可能需要默认今年加息次数从最初预计的4次降至1次，耶伦将面临的挑战是，监于联储局到目前都倾向晚动、慢动，她需要扞衞联储局对未来几年经济增速加快、加息步伐加快的预期，特别是她是否认同长期经济增长前景已经进一步黯淡的说法。主流分析认为，耶伦会暗示多位地区联储总裁最近一些非比寻常的讲话，并不代表联邦公开市场委员会（FOMC）的政策取向，未来还要看工资增长与通胀的关系。

本周的重要数据也是未来联储局的政策风向仪。周二将公布新建住宅销售，在2011年创下周期低位27万套之后，新建住宅销售一直攀升。可是，其增速一直太温和，对总需求没有实质贡献，更加令人沮丧的是，这还是在超低利率情况下录得的缓慢增速。市场预测7月新建住宅销售下降2.9%，从6月的折合年率59.2万套降至57.5万套，与第二季均值57.9万套持平，高于第一季均值52.9万套。

周四将公布7月耐用品订单，此数字比较难估，因为地方联储PMI指标中的新订单指数表现不一，纽约-1.8、堪萨斯-5.0和达拉斯-8.0，联储地区数据都出现下降，反之费城和里奇蒙联储地区却分别增加11.8和15.0。

周五有两个重要数据，当日美国公布第二季GDP（第二预估），预计第二季GDP数据将显示更加疲弱的经济增速，经济学家普遍预期为向下修订0.1个百分点，至1.1%，令过去4个季度的平均增速为2013年中以来最低水平。消费开支仍将是增长唯一推动力，但在这样缓慢增长之下，通胀上行压力有限、失业下行压力有限、联储局加息动力亦将有限。

同日公布密歇根大学消费者信心终值，8月初值未体现经济状况好转，虽然非农就业强劲、股市触及新高，但消费者信心还在今年低点附近，估计终值不太可能与初值（90.4）和7月终值（90.0）相差太大，普遍预期为90.6。

由于多个重要数据的公布时间与Jackson Hole年会举行日期接近，本周随时迎来美元及商品的单边市，至于是哪一个方向？很难估计。从可见，金价已走到两个多月以来的三角形走势尾段，看来本周末段突破的机会相当高，投机者若有心捕捉短期获利机会，最好等突破了才入市顺势炒单边升/跌浪。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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