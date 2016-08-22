全球农业：2016年毛棕榈油均价料达每吨2,678马币--马来西亚行业组织

他指出，印度将维持全球最大棕榈油消费国和进口国的地位，而中国在今年余下时间预计将进口更多油脂。

“中国因使用了较多结转库存，使其特别在上半年进口的油脂数量较少，但2016下半年中国将增加进口以补充库存。”Yusof表示。

受对印度出口改善所助，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较上月同期增长26.5%。马来西亚是仅次于印尼的全球第二大棕榈油产国。

Yusof并预计马来西亚今年棕榈油产量为1,910万吨，印尼料为3,280万吨。