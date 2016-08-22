金属期市：伦铜持稳，静候中国数据以研判需求

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

智利政府周五公布的数据显示，智利铜矿以及三文鱼出产地区的经济陷入技术性衰退，已出现连续两个季度的萎缩。(完)