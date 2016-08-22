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货币新闻 | 2016年 8月 22日 星期一 09:42 BJT

芝加哥期市：大豆期货小涨，但天气预测有利作物令涨势受抑

以下是0106GMT报价：
        
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           445.50     0.75  +0.17%    +4.33%     420.65   67
    CBOT玉米           343.00    -0.75  -0.22%    +0.29%     342.43   59 
    CBOT大豆          1007.25     2.75  +0.27%    -0.71%    1003.45   54
    CBOT稻米           $10.30    $0.04  +0.39%    +0.73%     $10.09   64
    美国原油           $48.23   -$0.29  -0.60%    -0.02%     $44.05   78
    汇率
    欧元/美元          $1.129  -$0.003  -0.28%    -0.52%
    美元/澳元          0.7600   -0.002  -0.31%    +1.11%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)

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