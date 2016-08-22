芝加哥期市：大豆期货小涨，但天气预测有利作物令涨势受抑

以下是0106GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 445.50 0.75 +0.17% +4.33% 420.65 67 CBOT玉米 343.00 -0.75 -0.22% +0.29% 342.43 59 CBOT大豆 1007.25 2.75 +0.27% -0.71% 1003.45 54 CBOT稻米 $10.30 $0.04 +0.39% +0.73% $10.09 64 美国原油 $48.23 -$0.29 -0.60% -0.02% $44.05 78 汇率 欧元/美元 $1.129 -$0.003 -0.28% -0.52% 美元/澳元 0.7600 -0.002 -0.31% +1.11% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)