台湾债市：10年券发行前交易随美债殖利率上扬，因交易商短多获利了结

路透台北8月22日 - 台湾10年期公债105/11期 周一早盘发行前交易殖利率上扬。交易员表示，随美债殖利率弹升，加上台股和台币双挫，引发交易商短线多单出场，带动殖利率走升，惟逢弹即吸引买盘进场，料短线弹幅应有限。

他们指出，今天台币再贬逾1角，台股亦呈下跌走势，外资若持续大举汇出，市场资金将不及先前宽松，资金动能亦将受影响，殖利率呈反弹格局。

〞早盘交易商多单获利了结，主要是反应美债殖利率弹升和外资汇出。〞一位大型商银交易员说。

他说，从早盘台湾股汇双挫观察，外资若撤离开台湾，债券殖利率有望反弹，且上周五美债殖利率弹幅较大，早盘台债殖利率跟着走高，但短线弹幅应有限，〞上来还是会有很多买盘会进来，美债这次上来很多，但台债弹不太高，因为大家都有资金去化的需求。〞

他们并称，10年券殖利率只要弹至0.645-0.65%即吸引多头进场，削弱殖利率弹升力道，但是美债殖利率若持续强弹，以指标10年期公债为例，殖利率如果弹破1.60%，市场气氛可能会转趋偏空。

指标美国10年期公债 价格上周五下跌13/32，收益率报1.582%，较周四尾盘升5个基点；30年期公债 价格跌19/32，收益率报2.288%，较周四上涨3个基点。

本地时间10:40，10年券105/11 殖利率涨0.47基点至0.6370%，成交90亿台币；五年券105/8 殖利率涨0.55基点至0.4935%，成交26.5亿台币。

在台股方面，加权指数 下跌1.04%；另台币兑美元 贬值1.66角，报31.784台币。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.48-0.51%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.63-0.67%。

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