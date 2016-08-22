中国货币市场：大行供给收敛短期资金紧势略加剧，市场预期趋谨慎

路透上海8月22日 - 中国银行间市场周一早盘资金面仍旧偏紧，大行融出进一步收缩，以隔夜期限为主的短期资金供需压力有所加剧；而央行公开市场连续三日净回笼，亦加重市场对后期流动性的谨慎看法。

上海一银行交易员称，“早上大行没几家出，还有在借的，国开出钱也砍量，不知道什么原因；看看晚点会不会恢复吧，价格暂时还上的不多。”

他提到，截止11点左右，银行间质押式回购成交量仅约8,000多亿元人民币，而通常都能到1万亿以上，成交缩量也反映早盘资金面较为紧张。

上海一险资交易员表示，除了隔夜继续抢手之外，感到今日七天期资金供给也减少了，特别是大行方面；不过更长期限则不乏融出，比如跨月的14天品种。

他认为，这说明市场并非真的缺钱，只是对期限和价格有所取舍，“14天以上还有人吼着出，哪天14天也被抢着要了，那就是真的紧了。”

还有交易员提及，在大行供给减量的同时，不少货币基金仍有融出资金，对资金面提供一定支撑。

中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持平于2.25%。考虑到今日1,300亿元的到期量，公开市场单日净回笼200亿元，为连续第三个交易日净回笼。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9984 2.0069 -0.85

七天 2.3030 2.3205 -1.75

14天 2.6394 2.6218 +1.76 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6200 2.6850 -6.50

七天 2.5500 2.3800 +17.00

14天 2.6000 2.5850 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0300 -1.00

七天 2.4800 2.5000 -2.00

14天 2.7500 2.7500 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0233 2.0230 +0.03

七天 2.3467 2.3470 -0.03

三个月 2.7944 2.7930 +0.14