中国货币市场：大行供给收敛短期资金紧势略加剧，市场预期趋谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海8月22日 - 中国银行间市场周一早盘资金面仍旧偏紧，大行融出进一步收缩，以隔夜期限为主的短期资金供需压力有所加剧；而央行公开市场连续三日净回笼，亦加重市场对后期流动性的谨慎看法。
上海一银行交易员称，“早上大行没几家出，还有在借的，国开出钱也砍量，不知道什么原因；看看晚点会不会恢复吧，价格暂时还上的不多。”
他提到，截止11点左右，银行间质押式回购成交量仅约8,000多亿元人民币，而通常都能到1万亿以上，成交缩量也反映早盘资金面较为紧张。
上海一险资交易员表示，除了隔夜继续抢手之外，感到今日七天期资金供给也减少了，特别是大行方面；不过更长期限则不乏融出，比如跨月的14天品种。
他认为，这说明市场并非真的缺钱，只是对期限和价格有所取舍，“14天以上还有人吼着出，哪天14天也被抢着要了，那就是真的紧了。”
还有交易员提及，在大行供给减量的同时，不少货币基金仍有融出资金，对资金面提供一定支撑。
中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持平于2.25%。考虑到今日1,300亿元的到期量，公开市场单日净回笼200亿元，为连续第三个交易日净回笼。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9984 2.0069 -0.85
七天 2.3030 2.3205 -1.75
14天 2.6394 2.6218 +1.76 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6200 2.6850 -6.50
七天 2.5500 2.3800 +17.00
14天 2.6000 2.5850 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0300 -1.00
七天 2.4800 2.5000 -2.00
14天 2.7500 2.7500 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0233 2.0230 +0.03
七天 2.3467 2.3470 -0.03
三个月 2.7944 2.7930 +0.14
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583