中国新债：进出口行周四将增发100亿元两期固息债，期限三年和10年

路透上海8月22日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(25日)在银行间债市招标增发 至多100亿元人民币两期固息金融债，期限三年和10年。 上述两期债分别为进出口行今年第七期 和第三期 增发 债，票面利率为2.76%和3.33%。 具体发行条款如下： 今年第七、三期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/10年：50亿元 期限/计息方式 3/10年固息 招标时间 8月25日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月29日 起息日 3年：7/11；10年：2/22 发行期 8/25-8/29 上市日 8月31日 手续费 3年：0.05%；10年：0.15% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)