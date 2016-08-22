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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 10:24 BJT

中国新债：进出口行周四将增发100亿元两期固息债，期限三年和10年

路透上海8月22日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(25日)在银行间债市招标增发
至多100亿元人民币两期固息金融债，期限三年和10年。

    上述两期债分别为进出口行今年第七期 和第三期 增发
债，票面利率为2.76%和3.33%。 
        
    具体发行条款如下：
 
                        今年第七、三期增发债
   -----------------------------------------------------------
    招标规模上限        3/10年：50亿元
    期限/计息方式       3/10年固息
    招标时间            8月25日上午10:00-11:30
    招标方式            单一价格中标(荷兰式)
    缴款日              8月29日
    起息日              3年：7/11；10年：2/22
    发行期              8/25-8/29
    上市日              8月31日
    手续费              3年：0.05%；10年：0.15%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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