台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角创三周低位，美加息预期推升美元

路透台北8月22日 - 台币兑美元 周一早盘大贬逾1角，创下三周低位。汇银人士称，国际美元持续上扬，因美国加息预期升温，且台股大跌，外资汇出不少，带动台币大贬。

台币盘中走低至31.795，盘中前低是8月1日的31.900。他们表示，台股大跌，外商保管银行积极买入美元，而出口商在31.800附近也陆续抛汇，成交量能升温。

〞这波行情又快又急，还加了一些看错回补美元的人，〞一家小型商银交易员表示。

他指出，经过上周五和今日连续二日的台币大贬，预估近期台币贬势应能够走缓。目前无本金交割远汇市场一个月美元/台币的换汇点回到小幅折价/价平附近。

美元兑日圆和欧元在过去几日反弹后，周一亚洲时段早盘仍延续温和涨势，因美国联邦储备理事会(美联储)决策者对经济发表乐观言论，并支持美国在近期升息。

本地时间10:32，韩元兑美元 报1,125.3，上日收在1,117.6；台股加权指数 则跌0.89%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点目前回到小幅折价和价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.755/31.780，上日收在31.580。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.650-31.820

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