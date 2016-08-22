台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角创三周低位，美加息预期推升美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月22日 - 台币兑美元 周一早盘大贬逾1角，创下三周低位。汇银人士称，国际美元持续上扬，因美国加息预期升温，且台股大跌，外资汇出不少，带动台币大贬。
台币盘中走低至31.795，盘中前低是8月1日的31.900。他们表示，台股大跌，外商保管银行积极买入美元，而出口商在31.800附近也陆续抛汇，成交量能升温。
〞这波行情又快又急，还加了一些看错回补美元的人，〞一家小型商银交易员表示。
他指出，经过上周五和今日连续二日的台币大贬，预估近期台币贬势应能够走缓。目前无本金交割远汇市场一个月美元/台币的换汇点回到小幅折价/价平附近。
美元兑日圆和欧元在过去几日反弹后，周一亚洲时段早盘仍延续温和涨势，因美国联邦储备理事会(美联储)决策者对经济发表乐观言论，并支持美国在近期升息。
本地时间10:32，韩元兑美元 报1,125.3，上日收在1,117.6；台股加权指数 则跌0.89%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点目前回到小幅折价和价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.755/31.780，上日收在31.580。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.650-31.820
最新相关报导链接：
--《一周经济焦点》美联储动向费猜疑，叶伦演说登场令升息讨论沸沸扬扬
--美国FED：副主席费舍尔称，接近达成充分就业与2%通胀目标
--路透调查：日本企业不看好安倍刺激政策和央行宽松举措 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583