中国资管：上周银行理财产品发行1,102款，国有银行停发中长期产品

路透北京8月22日 - 中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（8 月13日-19日）194家银行共发行了1,102款封闭式预期收益型人民币理财产品，发行银行数 比上期增加8家，产品发行量减少183款。 其中，国有控股银行共发行121款封闭式预期收益型人民币理财产品，保本型理财产品 共发行23款，其中3个月以下的理财产品平均预期收益率为3.38%，3个月至6个月的理财产品 平均预期收益率为3.47%。而6个月至12个月的理财产品上周停发。 “由于目前理财收益倒挂，导致银行发行意愿降低，国有银行停发中长期理财产品。” 普益标准研究员汤自强称。 按照区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省 、山西省、贵州省，分别为3.44%、3.33%、3.27%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品 平均收益率排名靠前的省份为广东省、北京市、浙江省，分别为3.96%、3.93%、3.93%。 上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共884款，其中，全开放式 产品数量为151款，半开放式产品为733款。 从整体情况来看，半开放式预期收益型产品发行量均高于全开放式预期收益型产品。从 整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品的收益率明显 高于全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式产品收益率表 现则位于3.5%以下，国有控股银行和农村金融机构理财产品收益率分别为2.92%和2.81%，低 于3%。 上周的净值型产品中，期间收益率最高的产品为为中国工商银行发行的“中国 工商银行稳健配置强债型理财产品830003”，期间收益率为79.99%。 上周，美元理财产品共27款，澳元理财产品3款，港币理财产品3款，英镑理财产品1款 。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.38% 3.47% -- -- 股份制商业银 3.03% 3.08% 3.00% -- 行 城市商业银行 3.19% 3.32% 3.40% 3.45% 农村金融机构 3.36% 3.47% 3.55% 4.05% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.44% 3.59% 3.72% -- 股份制商业银 3.92% 4.01% 4.15% 4.34% 行 城市商业银行 4.10% 4.17% 4.22% -- 农村金融机构 3.92% 3.96% 4.12% 4.20% （完） (发稿 陈杨；审校 马蓉/杨淑祯)