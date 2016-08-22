《全球汇市》美元兑日圆续涨，受对美日两国货币政策预期提振

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1287 1.1325 -0.34 +3.93 1.0860 美元/日圆 100.70 100.20 +0.50 -16.29 120.30 欧元/日圆 113.68 113.47 +0.19 -12.87 130.47 美元/瑞郎 0.9624 0.9609 +0.16 -3.93 1.0018 英镑/美元 1.3046 1.3074 -0.21 -11.48 1.4738 美元/加元 1.2909 1.2870 +0.30 -6.72 1.3839 美元/离岸人民币 6.6713 6.6554 +0.24 +1.57 6.5680 澳元/美元 0.7591 0.7624 -0.43 +4.34 0.7275 新西兰元/美元 0.7224 0.7277 -0.73 +5.85 0.6825 澳元/日圆 76.450 76.380 +0.09 -12.75 87.620 新西兰元/日圆 72.750 72.800 -0.07 -11.26 81.980 英镑/日圆 131.36 130.96 +0.31 -25.88 177.22 澳元/新西兰元 1.0504 1.0480 +0.23 -1.50 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张若琪/戴素萍/王颖/王琛；审校 许娜/孙茉莉/于春红/戴素萍/高琦)