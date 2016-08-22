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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 10:49 BJT

《全球汇市》美元兑日圆续涨，受对美日两国货币政策预期提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1287  1.1325  -0.34  +3.93  1.0860
    美元/日圆            100.70  100.20  +0.50 -16.29  120.30
    欧元/日圆         113.68  113.47  +0.19 -12.87  130.47
    美元/瑞郎            0.9624  0.9609  +0.16  -3.93  1.0018
    英镑/美元            1.3046  1.3074  -0.21 -11.48  1.4738
    美元/加元            1.2909  1.2870  +0.30  -6.72  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6713  6.6554  +0.24  +1.57  6.5680
    澳元/美元            0.7591  0.7624  -0.43  +4.34  0.7275
    新西兰元/美元        0.7224  0.7277  -0.73  +5.85  0.6825
    澳元/日圆         76.450  76.380  +0.09 -12.75  87.620
    新西兰元/日圆     72.750  72.800  -0.07 -11.26  81.980
    英镑/日圆         131.36  130.96  +0.31 -25.88  177.22
    澳元/新西兰元     1.0504  1.0480  +0.23  -1.50  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张若琪/戴素萍/王颖/王琛；审校 许娜/孙茉莉/于春红/戴素萍/高琦)

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