日本股市：日经指数早盘小涨但涨幅受限，审慎关注美联储政策前景

“日本股市走势可能受到该会议后美元/日圆的表现所主导，”三井住友信托资产管理策略投资部门总经理Masashi Oda表示。“市场可能涨也可能跌，但此时多数人想要看到某种信号，因为他们长期以来对市场缺乏方向感到失望。”

他也表示，如果美元兑日圆保持在100-105区间，可能令投资者松一口气。

丰田汽车 早盘收涨1.11%，本田汽车 上扬1.52%，Panasonic 上涨0.88%，日立 涨1.23%。