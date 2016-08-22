台湾债市：10年公债发行前交易随美债殖利率收升，因短多获利了结

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 10年券105/11期发行前交易殖利率连二日收升 * 短多获利了结且追价意愿低，及20年殖利率弹升 * 短线观察重点在美债殖利率走势，及外资动向 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66% 路透台北8月22日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一连二日收升。交易员表 示，随美债殖利率弹升，加上台股和台币均走低，引发短线多单获利了结；短线观察重点在外资动向及美债殖 利率走势。 他们指出，因美国联准会(FED)部分主席态度开始转变，释出FED应升息的看法，美债市场气氛随之转变， 美债殖利率跟着强弹，台债殖利率亦跟着走扬，加上今天20年券105/9期 殖利率弹升，台债殖利 率均收升。 〞就是短线多单暂时出场啊，20年券殖利率上来了，接下来就是静待全球央行年会了。〞一位大型银行交 易员说。 另一大型银行交易员说，台债今天主要反应美债殖利率反弹，引短线多单获利了结卖单出场，加上台币早 盘重贬，料外资续呈汇出，将使市场资金不及先往宽松。 他们表示，短线观察重点在美债殖利率走势和外资动向，及周五联准会主席叶伦于全球年会中的发言内容 。惟料台债殖利率若弹升到0.67-0.68%即可望吸引买盘进场。 他们表示，周五全球央行年会(杰克逊霍尔)--美联储主席叶伦将在杰克逊霍尔中就〞美联储的货币政策工 具〞发表演说；料在叶伦发表演说前，美国10年期指标债殖利率料在1.54-1.55%游走。 今日20年券105/9期殖利率收升1.9基点，在1.039%。 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。台湾加权股价指数 收跌0.58%，至8,981. 81点。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.30 0.5010% 0.4880-0.5035% 44.00 10 105/11 +1.32 0.6455% 0.6365-0.6460% 141.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0390% 10 105/11 0.6455% 5 105/8 0.5010% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583