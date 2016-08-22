台湾债市：10年公债发行前交易随美债殖利率收升，因短多获利了结

* 10年券105/11期发行前交易殖利率连二日收升 * 短多获利了结且追价意愿低，及20年殖利率弹升 * 短线观察重点在美债殖利率走势，及外资动向 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66% 路透台北8月22日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一连二日收升。交易员表 示，随美债殖利率弹升，加上台股和台币均走低，引发短线多单获利了结；短线观察重点在外资动向及美债殖 利率走势。 他们指出，因美国联准会(FED)部分主席态度开始转变，释出FED应升息的看法，美债市场气氛随之转变， 美债殖利率跟着强弹，台债殖利率亦跟着走扬，加上今天20年券105/9期 殖利率弹升，台债殖利 率均收升。 〞就是短线多单暂时出场啊，20年券殖利率上来了，接下来就是静待全球央行年会了。〞一位大型银行交 易员说。 另一大型银行交易员说，台债今天主要反应美债殖利率反弹，引短线多单获利了结卖单出场，加上台币早 盘重贬，料外资续呈汇出，将使市场资金不及先往宽松。 他们表示，短线观察重点在美债殖利率走势和外资动向，及周五联准会主席叶伦于全球年会中的发言内容 。惟料台债殖利率若弹升到0.67-0.68%即可望吸引买盘进场。 他们表示，周五全球央行年会(杰克逊霍尔)--美联储主席叶伦将在杰克逊霍尔中就〞美联储的货币政策工 具〞发表演说；料在叶伦发表演说前，美国10年期指标债殖利率料在1.54-1.55%游走。 今日20年券105/9期殖利率收升1.9基点，在1.039%。 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。台湾加权股价指数 收跌0.58%，至8,981. 81点。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.30 0.5010% 0.4880-0.5035% 44.00 10 105/11 +1.32 0.6455% 0.6365-0.6460% 141.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0390% 10 105/11 0.6455% 5 105/8 0.5010% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)