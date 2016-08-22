版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 14:40 BJT

台湾债市：10年公债发行前交易随美债殖利率收升，因短多获利了结

* 10年券105/11期发行前交易殖利率连二日收升
    * 短多获利了结且追价意愿低，及20年殖利率弹升
    * 短线观察重点在美债殖利率走势，及外资动向
    * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%

    路透台北8月22日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周一连二日收升。交易员表
示，随美债殖利率弹升，加上台股和台币均走低，引发短线多单获利了结；短线观察重点在外资动向及美债殖
利率走势。
    
    他们指出，因美国联准会(FED)部分主席态度开始转变，释出FED应升息的看法，美债市场气氛随之转变，
美债殖利率跟着强弹，台债殖利率亦跟着走扬，加上今天20年券105/9期 殖利率弹升，台债殖利
率均收升。
    
    〞就是短线多单暂时出场啊，20年券殖利率上来了，接下来就是静待全球央行年会了。〞一位大型银行交
易员说。
    
    另一大型银行交易员说，台债今天主要反应美债殖利率反弹，引短线多单获利了结卖单出场，加上台币早
盘重贬，料外资续呈汇出，将使市场资金不及先往宽松。
    
    他们表示，短线观察重点在美债殖利率走势和外资动向，及周五联准会主席叶伦于全球年会中的发言内容
。惟料台债殖利率若弹升到0.67-0.68%即可望吸引买盘进场。
    
    他们表示，周五全球央行年会(杰克逊霍尔)--美联储主席叶伦将在杰克逊霍尔中就〞美联储的货币政策工
具〞发表演说；料在叶伦发表演说前，美国10年期指标债殖利率料在1.54-1.55%游走。
    
    今日20年券105/9期殖利率收升1.9基点，在1.039%。
    
    台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。台湾加权股价指数 收跌0.58%，至8,981.
81点。 
    
    交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。
 
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +1.30      0.5010%    0.4880-0.5035%     44.00
  10  105/11                      +1.32      0.6455%    0.6365-0.6460%    141.50
      
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0390%
  10    105/11                        0.6455%
   5     105/8                        0.5010%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)
   

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐