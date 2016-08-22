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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 11:52 BJT

《中国地方债发行日程表》--8月22日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *湖南省      300        3年      *2.43%      一般地方债     8/23
              350        7年      *2.78%
 *福建省       43.8323   3年      周二招标    一般地方债     8/24
              130.9      5年
              130.9      7年
              130.9     10年
               87.1807   5年      周二招标    专项地方债     8/24
               87       10年
 *海南省       28.5971   5年      周四招标    一般地方债     8/26
               51        7年
               12       10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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