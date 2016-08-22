《中国地方债发行日程表》--8月22日

下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *湖南省 300 3年 *2.43% 一般地方债 8/23 350 7年 *2.78% *福建省 43.8323 3年 周二招标 一般地方债 8/24 130.9 5年 130.9 7年 130.9 10年 87.1807 5年 周二招标 专项地方债 8/24 87 10年 *海南省 28.5971 5年 周四招标 一般地方债 8/26 51 7年 12 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次