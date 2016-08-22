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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 11:24 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元承压，因美联储升息传闻再起

FED副主席费舍尔对美国经济目前表现给出整体乐观的评估， 这让多头有理由买进美元。

投资者如今等候美联储主席叶伦本周稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上的谈话。

RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示，“澳元今年迄今证明抗跌，目前距离年内高位不远。

她表示，部分是因为全球进一步宽松及利率处于历史低位，为收益较高的澳元资产带来支持。

新西兰元兑美元 小跌至0.7225，周五曾高见0.7291。(完)

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