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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 11:51 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  进出口行       50             5      *2.8652%       浮息增发债   8/18-8/22 
                           （3M Shibor基准，当期基准利率2.81%）                  
                 50            10      *3.0613%       固息增发债
                 20            20      *3.3519%       固息增发债
                  (今年第九、第三以及2015年第19期增发债)
 *国开行      至多30            3       周二招标      固息增发债   8/24-8/25
              至多50            5                     固息增发债
              至多30            7                     固息增发债
              至多100          10                     固息新发债
              至多40           20                     固息增发债
                  (2016年第八、六、七、五期增发债和13期新发债)       
 *农发行      至多50            3       周三招标      固息增发债   8/25-8/26
              至多50            5
              至多70           10 
              至多30           15
              至多40           20  
                   (2016年第20、21、18、九和10期增发债)
 *进出口行    至多50            3       周四招标      固息增发债   8/25-8/29
              至多50           10
                          (今年第七、三期增发债)
 
 
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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