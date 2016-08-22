《中国金融债发行日程表》--8月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 进出口行 50 5 *2.8652% 浮息增发债 8/18-8/22 （3M Shibor基准，当期基准利率2.81%） 50 10 *3.0613% 固息增发债 20 20 *3.3519% 固息增发债 (今年第九、第三以及2015年第19期增发债) *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 8/24-8/25 至多50 5 固息增发债 至多30 7 固息增发债 至多100 10 固息新发债 至多40 20 固息增发债 (2016年第八、六、七、五期增发债和13期新发债) *农发行 至多50 3 周三招标 固息增发债 8/25-8/26 至多50 5 至多70 10 至多30 15 至多40 20 (2016年第20、21、18、九和10期增发债) *进出口行 至多50 3 周四招标 固息增发债 8/25-8/29 至多50 10 (今年第七、三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次