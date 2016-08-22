版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 11:29 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月22日至8月29日

路透8月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
        
 公布日期       公布时   公司代   事件名称
                间       码       
 2016年8月23日  BMO      SJM.N    Q1 2017 J M Smucker Co
 2016年8月23日  BMO      BBY.N    Q2 2017 百思买(Best Buy Co Inc)
 2016年8月23日  AMC      INTU.OQ  Q4 2016 Intuit Inc
 2016年8月24日  AMC      HPQ.N    Q3 2016 惠普(HP Inc)
 2016年8月24日  AMC      PVH.N    Q2 2016 PVH Corp
 2016年8月25日  BMO      PDCO.OQ  Q1 2017 Patterson Companies Inc
 2016年8月25日  BMO      DLTR.OQ  Q2 2016 Dollar Tree Inc
 2016年8月25日  BMO      MDT.N    Q1 2017 Medtronic plc
 2016年8月25日  BMO      DG.N     Q2 2016 Dollar General Corp
 2016年8月25日  BMO      TIF.N    Q2 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
 2016年8月25日  11:00    SIG.N    Q2 2017 Signet Jewelers Ltd
 2016年8月25日  AMC      ADSK.OQ  Q2 2017 欧特克(Autodesk)
 2016年8月25日  AMC      ULTA.OQ  Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc
   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 郑茵 审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐