《美国上市公司业绩公布日程表》--8月22日至8月29日

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透8月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代 事件名称 间 码 2016年8月23日 BMO SJM.N Q1 2017 J M Smucker Co 2016年8月23日 BMO BBY.N Q2 2017 百思买(Best Buy Co Inc) 2016年8月23日 AMC INTU.OQ Q4 2016 Intuit Inc 2016年8月24日 AMC HPQ.N Q3 2016 惠普(HP Inc) 2016年8月24日 AMC PVH.N Q2 2016 PVH Corp 2016年8月25日 BMO PDCO.OQ Q1 2017 Patterson Companies Inc 2016年8月25日 BMO DLTR.OQ Q2 2016 Dollar Tree Inc 2016年8月25日 BMO MDT.N Q1 2017 Medtronic plc 2016年8月25日 BMO DG.N Q2 2016 Dollar General Corp 2016年8月25日 BMO TIF.N Q2 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co) 2016年8月25日 11:00 SIG.N Q2 2017 Signet Jewelers Ltd 2016年8月25日 AMC ADSK.OQ Q2 2017 欧特克(Autodesk) 2016年8月25日 AMC ULTA.OQ Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍