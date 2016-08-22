《汇市简讯》澳元/新西兰元获温和买盘，但技术面偏空

0325GMT * 亚洲盘上升20个点 * 今日和明日没有重量级数据，显示市场将盘整 * 动能研究以及五日、10日和20日移动均线朝下，格局偏空 * 8月趋势低位1.0450，和7月升势76.4%回档位1.0422提供支撑 * 五日移动均线切入位1.0532，和周五高位1.0545为阻力 * 图表：reut.rs/2b9FhIx (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)