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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 11:42 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元获温和买盘，但技术面偏空

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    * 亚洲盘上升20个点
    * 今日和明日没有重量级数据，显示市场将盘整
    * 动能研究以及五日、10日和20日移动均线朝下，格局偏空
    * 8月趋势低位1.0450，和7月升势76.4%回档位1.0422提供支撑
    * 五日移动均线切入位1.0532，和周五高位1.0545为阻力
    * 图表：reut.rs/2b9FhIx
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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