中国债市动态：现券窄幅整理，资金偏紧仍压制市场情绪

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅整理，国债期货则止跌回稳；持续多日的调整后止盈回吐压力得到明显释放，不过资金偏紧势头仍无改观迹象，继续压制市场情绪，现券重新走强可能还有待蓄势。
交易员并指出，基本面对债市支撑不变，进入下半年后利率债供给也有逐渐减少的势头，但央行近期对于资金面态度似乎有边际收紧迹象，其进一步动向对市场的影响需要密切关注。
“（收益率）先上后下，1-2个（基）点之内，总体和上周五变化不大，”上海一银行交易员说。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.13%/3.1275%，上日为3.1250%/3.12%。
华南一券商交易员称，最近资金面确实比较波动，而央行公开市场并未像此前一样及时提供帮助，反而是连续多日出现单日净回笼，这一态度值得玩味，不排除其中隐含了压制金融杠杆继续上升的意图，“杠杆越滚越大，会有（风险）临界点。”
央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作；考虑到今日1,300亿元的到期量，据此计算，单日将净回笼200亿元。至此央行公开市场已连续三日单日净回笼。
一级市场方面，今日仅有湖南省两期一般地方债招标，三年和七年品种中标利率为2.43%和2.78%， 较投标区间下限上浮7和10个基点(bp) 。对应投标倍数为1.57倍和1.67倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.540元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1612 收报101.225元，较上日结算价涨0.07%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583