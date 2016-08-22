中国债市动态：现券窄幅整理，资金偏紧仍压制市场情绪

路透上海8月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅整理，国债期货则止跌回稳；持续多日的调整后止盈回吐压力得到明显释放，不过资金偏紧势头仍无改观迹象，继续压制市场情绪，现券重新走强可能还有待蓄势。

交易员并指出，基本面对债市支撑不变，进入下半年后利率债供给也有逐渐减少的势头，但央行近期对于资金面态度似乎有边际收紧迹象，其进一步动向对市场的影响需要密切关注。

“（收益率）先上后下，1-2个（基）点之内，总体和上周五变化不大，”上海一银行交易员说。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.13%/3.1275%，上日为3.1250%/3.12%。

华南一券商交易员称，最近资金面确实比较波动，而央行公开市场并未像此前一样及时提供帮助，反而是连续多日出现单日净回笼，这一态度值得玩味，不排除其中隐含了压制金融杠杆继续上升的意图，“杠杆越滚越大，会有（风险）临界点。”

央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作；考虑到今日1,300亿元的到期量，据此计算，单日将净回笼200亿元。至此央行公开市场已连续三日单日净回笼。

一级市场方面，今日仅有湖南省两期一般地方债招标，三年和七年品种中标利率为2.43%和2.78%， 较投标区间下限上浮7和10个基点(bp) 。对应投标倍数为1.57倍和1.67倍。