版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 11:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料触及200小时移动均线和日线一目均衡转换线

0339GMT

* 美元/日圆仍获买盘，料与200小时移动均线和日线一目均衡转换线交会

* 200小时移动均线正在下行，目前切入位在100.84，日线一目均衡转换线在100.91

* 之前曾触及一目均衡转换线和200小时移动均线

* 101.00之前的卖盘构成阻力，上方料有一些停止单

* 美联储周末鹰派讲话、美债收益率上升、并购资金流动、进口商买盘值得留意 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐