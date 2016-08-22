中国资管：上周17款集合信托产品发行，工商企业领域产品占比近六成

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月22日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（8月13日-8月19日） 共有11家信托公司发行了17款集合信托产品，发行数量环比减少10款，降幅为37.04%。从资金运用领域看，工 商企业领域产品发行10款，占上周产品发行量的59%。 17款集合信托产品平均计划募集规模为4.79亿元人民币，环比上升1.78亿元，增幅为59.14%。当周发行的 信托产品总计划募集规模为81.34亿元，环比增加9.09亿元，增幅为12.58%。 上周募集规模最大的是安信信托发行的“安信信托-安信创新系列•互联网基础设施产业并购基金项目股权 投资集合资金信托计划”，募集规模为29.9亿元，这是一款工商企业类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收益 环比变化 率 12个月期 8 6.91% 上升0.28个百分 点 24个月期 3 7.85% 上升1.12个百分 点 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了3款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行 了10款，其他领域产品发行了1款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了7款，权益运用类产品发行了5款，组合运用类产品发行了3 款，其他运用类产品发行1款，股权运用类产品发行了1款。（完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583