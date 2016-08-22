中国资管：上周17款集合信托产品发行，工商企业领域产品占比近六成

路透北京8月22日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（8月13日-8月19日） 共有11家信托公司发行了17款集合信托产品，发行数量环比减少10款，降幅为37.04%。从资金运用领域看，工 商企业领域产品发行10款，占上周产品发行量的59%。 17款集合信托产品平均计划募集规模为4.79亿元人民币，环比上升1.78亿元，增幅为59.14%。当周发行的 信托产品总计划募集规模为81.34亿元，环比增加9.09亿元，增幅为12.58%。 上周募集规模最大的是安信信托发行的“安信信托-安信创新系列•互联网基础设施产业并购基金项目股权 投资集合资金信托计划”，募集规模为29.9亿元，这是一款工商企业类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收益 环比变化 率 12个月期 8 6.91% 上升0.28个百分 点 24个月期 3 7.85% 上升1.12个百分 点 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了3款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行 了10款，其他领域产品发行了1款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了7款，权益运用类产品发行了5款，组合运用类产品发行了3 款，其他运用类产品发行1款，股权运用类产品发行了1款。（完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)