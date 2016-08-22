中国汇市：人民币早盘与中间价均创四周低点，短期汇价料仍易跌难升

* 人民币早盘与中间价均跌至四周新低

* 中间价大跌441点，因美指反弹且上日中间价与市场价偏离较大

* 汇价处于波动区间中间位置，市场观望气氛略升

* 短期人民币料续呈易跌难升走势

路透上海8月22日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价下跌150点，中间价亦大幅调整超440点，与市场价均创四周新低。交易员称，当前点位处于6.62-6.70元波动区间中间位置，上下皆可，市场观望气氛略升；由于人民币贬值预期仍较强，短期汇价继续呈现易跌难升走势。

他们并指出，今日中间价表现仍基本符合定价机制，但由于美元指数反弹不仅拉低当日收盘价，还影响下日中间价，“重复计算”造成中间价大幅波动，而美联储委员鹰派言论提振升息预期，进而打压人民币。

“还是看美元动向吧，美指如果转强，人民币应该还是有下跌空间的，但如果美指持续偏弱，人民币可能盘整为主。”一中资行交易员称。

美联储主席叶伦北京时间周四凌晨将在杰克森霍尔全球央行年会上发表讲话，市场更希望从中找到更多的政策线索。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.6651元,上日收报6.65元，夜盘终报6.6546元。今日人民币兑美元中间价 报6.6652元，上日中间价为6.6211元。人民币兑美元即期成交额 为78.56亿美元，上日半日为93.66亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一续涨，因美国联邦储备理事会(美联储)决策者对经济发表乐观言论，并表示支持美国在近期升息。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.33%至93.89；SDR篮子指数微跌至94.88，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均创2014年有记录以来新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.807元, 上日尾盘为6.7808元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6739元, 上一交易日尾盘报6.6546元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6654；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。