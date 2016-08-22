主要国家经济指标预测--8月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.3 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.46 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 48.8 48.6 服务业PMI 50.5 50.5 综合PMI 50.4 50.1 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 53.5 53.8 服务业PMI 54.4 54.4 综合PMI 55.0 55.3 0800 台湾工业生产指数 7月 -- +0.88% 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 52.0 52.0 服务业PMI 52.8 52.9 综合PMI 53.1 53.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负9 负4 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.7 52.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 58.0 59.2 新屋销售(较前月) -2.0% +3.5% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正10 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负7.6 负7.9 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 41.3 出口(亿新西兰元) -- 42.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.27 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差33.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月22日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +0.7% +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)