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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--8月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月23日(二)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           8月初值      --        49.3
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            7月      --   顺差35.46
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         8月初值     48.8       48.6
                   服务业PMI                                     50.5       50.5
                   综合PMI                                       50.4       50.1
    0730 德国Markit制造业PMI                         8月初值     53.5       53.8
                   服务业PMI                                     54.4       54.4
                   综合PMI                                       55.0       55.3
    0800 台湾工业生产指数                                7月      --      +0.88% 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       8月初值     52.0       52.0
                     服务业PMI                                   52.8       52.9
                     综合PMI                                     53.1       53.2
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 8月      负9        负4
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         8月初值     52.7       52.9
    1400 美国新屋销售年率(万户)                          7月     58.0       59.2
             新屋销售(较前月)                                   -2.0%      +3.5%
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            8月      --        正10
    1400 欧元区消费者信心指数                        8月初值    负7.6      负7.9
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                          7月      --        41.3
               出口(亿新西兰元)                                   --        42.6
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    顺差1.27
               年度贸易收支(亿新西兰元)        截至7月的一年      --    逆差33.1    
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值      预估值
    
    8月22日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 　　　　　　　　　6月 　　+0.7%      +0.1%  　
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)

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