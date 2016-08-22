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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 12:40 BJT

台湾股市：盘中下跌，兆丰金纽约分支遭罚令股价挫跌

路透台北8月22日 - 台湾股市周一盘中下跌，兆丰金 跌势掼压大盘。此前兆丰金纽约分支已同意向纽约州金融监管机构支付1.8亿美元，因其违反了反洗钱相关法规，包括对巴拿马的曝险缺乏关注。

0419GMT，台湾加权股价指数 下跌1.0%至8,948.44点，上日收跌1.3%。

兆丰金一度挫跌7.4%，为九年来最大盘中百分比跌幅，并触及4月11日以来最低位，拖累金融保险类指数 下跌1.8%。

电子类指数 跌0.7%。(完) 　　

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